الحرب الروسية الأوكرانية تتصاعد بضربات متبادلة وتحذيرات من توسيع المواجهة العسكرية

موسكو-كييف-سانا



شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً في العمليات العسكرية، مع تبادل الهجمات الجوية والطائرات المسيرة بين الجانبين، حيث أعلنت روسيا اعتراض مئات المسيرات التي استهدفت مناطق عدة داخل أراضيها، بينها محيط موسكو، في وقت تحدثت فيه عن ضربات أوكرانية طالت منشآت طاقة وبنية لوجستية داخل العمق الروسي.

بالمقابل، أكدت كييف تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد مواقع داخل روسيا، بينها منشآت نفطية ومراكز إمداد، معتبرة أنها رد مباشر على الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية.

وبينما تتصاعد التصريحات الروسية حول “ردود حاسمة” وتحذيرات من توسيع نطاق المواجهة، تؤكد القيادة الأوكرانية استمرار العمليات العسكرية ما لم يتم التوصل إلى إنهاء الحرب، في ظل غياب أي تقدم ملموس في المسار الدبلوماسي حتى الآن.

تصريحات روسية: تصعيد في الرد العسكري

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك اليوم الخميس: إن بلاده ستنفذ “ضربات واسعة النطاق” ضد منشآت مرتبطة بالقوات الأوكرانية، وذلك رداً على الهجمات التي تتهم موسكو كييف بشنها داخل الأراضي الروسية.

بدورها قالت الخارجية الروسية: إن أي “اعتداء من دول الناتو” على الأراضي الروسية سيقابل برد “حاسم ومدمر”، في حين شدد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف على أنه “لا توجد أي نجاحات دبلوماسية” في مسار التسوية مع واشنطن حتى الآن، رغم استمرار الاتصالات السياسية بين الجانبين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت مئات الطائرات المسيّرة الأوكرانية خلال ليلة واحدة، بينها هجمات استهدفت محيط موسكو ومناطق حدودية، كما أعلنت تنفيذ ضربات استهدفت منشآت داخل الأراضي الأوكرانية قالت إنها مرتبطة بالقدرات العسكرية الأوكرانية.

زيلينسكي: الضربات رد على الهجمات الروسية ‏

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تأكيده أن أوكرانيا ستواصل تنفيذ “ضربات انتقامية” ضد روسيا، معتبراً أنها تأتي رداً على الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، وبهدف زيادة الضغط على موسكو لدفعها نحو إنهاء الحرب.

وأشار زيلينسكي إلى أن العمليات الأوكرانية الأخيرة طالت أهدافاً داخل روسيا، بينها منشآت نفطية وبنى تحتية لوجستية، مؤكداً أن “الرد سيكون قوياً ومستمراً” إذا استمرت الهجمات الروسية.

كما ذكرت مصادر أوكرانية أن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت في محيط موسكو ومناطق روسية أخرى، إضافة إلى مواقع لوجستية وطاقوية.

الوضع الميداني: استمرار القتال على عدة جبهات

ميدانياً، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها حققت تقدماً في عدد من المحاور داخل شرق وجنوب أوكرانيا، مع استمرار العمليات في مناطق دونيتسك وسومي وخاركيف، وتبادل السيطرة على مواقع محددة.

في المقابل، تشير البيانات الأوكرانية إلى استمرار القتال على عدة جبهات، مع تكثيف استخدام الطائرات المسيّرة والهجمات بعيدة المدى على خطوط الإمداد الروسية داخل الأراضي المحتلة ومناطق داخل روسيا.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجمود السياسي بين موسكو وكييف، وغياب أي مؤشرات على اختراق دبلوماسي قريب، رغم محاولات الوساطة الدولية والاتصالات المتقطعة بين روسيا والولايات المتحدة.