الجامعة العربية تدين مصادقة الاحتلال على إقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية

القاهرة-سانا

أدانت جامعة الدول العربية مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة ذلك خطوة تصعيدية خطيرة وانتهاكاً جسيماً وصارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الأمانة العامة للجامعة، في بيان نشرته على الموقع الرسمي للمنظمة اليوم الأحد: “إن هذه الإجراءات الأحادية الجانب لا تسهم إلا في تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

وشددت على أن التوسع الاستيطاني الممنهج يقوض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية، تقوم على أساس حل الدولتين، وتفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت الأمانة العامة أن استمرار هذه السياسات يمثل تعدياً خطيراً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف، ويؤدي إلى فرض وقائع على الأرض من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة بما يخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي.

ودعت الأمانة العامة في ختام بيانها المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفعالة بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، من أجل وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة.

وتواصل سلطات الاحتلال إقامة بؤر استيطانية ومستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية وذات سيادة.