أذربيجان تحبط مجدداً محاولتي تهريب مخدرات مصدرها إيران

باكو-سانا

أعلنت قوات حرس الحدود الأذربيجانية، مجدداً اليوم، إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب المخدرات خلال الشهر الجاري عبر الحدود مع إيران، في إطار العمليات الأمنية المتواصلة لتعزيز حماية الحدود والتصدي للاتجار بالمواد المخدّرة.

ونقلت وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية “أذرتاج”، عن جهاز حرس الحدود في منطقة لنكران جنوبي البلاد، قولها، في بيان: إن وحداتها ضبطت 53 كيلوغراماً و250 غراماً من المواد المخدّرة إضافة إلى 1450 حبّة مخدّرة، تم تهريبها من الجانب الإيراني، عبر الحدود، مشيرة إلى توقيف مواطن أذربيجاني، وضُبطت بحوزته 9 كيلوغرامات و760 غراماً من المواد المخدرة و450 حبّة مخدرة.

وأوضح البيان، أن التحقيقات أظهرت أن هذه المواد أُلقيت داخل الأراضي الأذربيجانية بواسطة طائرة مسيّرة قادمة من إيران، فيما اعترف الموقوف بأنه وصل لاستلامها بالتنسيق مع شبكة تهريب تنشط داخل الأراضي الإيرانية.

وذكر البيان أن وحدات الحرس الأذربيجاني تمكنت أيضاً، في عمليات منفصلة، من ضبط 20 كيلوغراماً و240 غراماً من المواد المخدّرة، و23 كيلوغراماً و250 غراماً من الماريجوانا إضافة إلى 1000حبّة مخدرة، جميعها عبر الحدود مع إيران.

وأكدت السلطات الأذربيجانية أن التحقيقات ما تزال مستمرة لتحديد كامل عناصر الشبكات الضالعة في التهريب، مشددة على أن جميع المضبوطات دخلت البلاد عبر مسارات غير قانونية مصدرها إيران.

يشار إلى أن قوات الأمن الأذربيجانية، أحبطت خلال الفترة الماضية عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات القادمة من إيران، ما دفع باكو إلى تعزيز الدوريات الحدودية وتكثيف العمليات المشتركة مع وزارة الداخلية لتفكيك شبكات التهريب العابرة للحدود.