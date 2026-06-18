الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني

جنيف-سانا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس استعدادها لبدء تحديد الخطوات العملية التي يتعين اتخاذها في إطار أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للوكالة رافايل غروسي قوله للصحفيين في جنيف: “الآن حان دورنا للجلوس مع الزملاء الأمريكيين والإيرانيين، والبدء في صياغة الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها”، مؤكداً أن العملية “معقدة للغاية وتتطلب دقة عالية”.

وأضاف: إن التوصل إلى مذكرة التفاهم يمثل خطوة إيجابية، موضحاً أن “العمل التقني يبدأ الآن”.

ويأتي موقف الوكالة عقب توقيع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط بالشرق الأوسط، على أن تُستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

كما تنص المذكرة على تسوية ملف المواد النووية المخصبة المخزنة عبر آلية يتفق عليها الطرفان، وبما يشمل خفض مستويات التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.