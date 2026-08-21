باحثون ألمان يطورون رغوة معدنية من خردة الألومنيوم لاستخدامها في القطاعات الصناعية

برلين-سانا

تمكن باحثون من معهد فراونهوفر الألماني لأبحاث أدوات الآلات وتكنولوجيا التشكيل (Fraunhofer IWU)، من تطوير طريقة لإنتاج رغوة معدنية خفيفة باستخدام خردة الألومنيوم بدلاً من المواد الخام الجديدة، في خطوة يمكن أن تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتكاليف الإنتاج وتعزيز الاستفادة من مخلفات الصناعة.

وذكر الموقع الإلكتروني للمعهد أول أمس أن التقنية تعتمد على استخدام نفايات الألومنيوم، بما فيها الرقائق وبقايا المصانع وقطع عجلات السيارات القديمة، بعد طحنها، بديلاً عن مسحوق الألومنيوم المنتج حديثاً.

وأظهرت الاختبارات أن الألومنيوم المعاد تدويره بهذه الطريقة يمكن أن ينتج رغوة معدنية خفيفة تتمتع بقدرة على امتصاص الصدمات وتخفيف الاهتزازات، وبخصائص مماثلة للرغوة المصنعة باستخدام المواد التقليدية.

وأوضح الباحثون أن الرغوة تجمع بين خفة الوزن والمتانة، ما يجعلها مناسبة لتطبيقات محتملة في قطاعات السيارات والقطارات والبناء والآلات، حيث يسعى المهندسون إلى تقليل الوزن مع الحفاظ على الأداء والقدرة على تحمل الأحمال.

وتتيح التقنية الاستفادة من خردة الألومنيوم دون الحاجة إلى صهرها بالكامل، ما يمكن أن يقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بإنتاج المعدن من المواد الخام، في حين لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التطوير لضمان جودة موحدة للرغوة قبل اعتمادها على نطاق صناعي واسع.

ويُعد الألومنيوم من المعادن التي يمكن إعادة تدويرها بكفاءة، كما يتطلب إنتاجه من الخردة طاقة أقل بكثير مقارنة بإنتاج الألومنيوم الأولي، ما يجعل تطوير تقنيات جديدة لإعادة استخدام مخلفاته مجالاً مهماً للصناعة المستدامة.