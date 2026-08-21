قناة بنما تقلص عبور السفن بسبب انخفاض منسوب المياه

بنما-سانا
أعلنت هيئة قناة بنما فرض حد أقصى لعدد السفن العابرة يومياً اعتباراً من أيلول المقبل، تحسباً لانخفاض منسوب المياه نتيجة توقعات بموسم أطول وأشد من ظاهرة ”النينيو” المناخية.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة، عن الهيئة أن عدد عمليات العبور سيُحدد اعتباراً من الرابع من أيلول بـ 34 سفينة يومياً كحد أقصى، على أن يخفض إلى 32 سفينة اعتباراً من الـ15 منه، بعد أن كانت أعلنت في وقت سابق عدم نيتها فرض قيود على حركة الملاحة خلال العام الجاري.
وأشارت الهيئة إلى أن متوسط عمليات العبور اليومية بلغ 35 سفينة حتى حزيران الماضي، بينما تصل القدرة الاستيعابية للقناة إلى نحو 40 عبوراً يومياً.
ولفتت إلى أن معدلات هطول الأمطار بين أيار وآب الماضيين انخفضت بنسبة 34 بالمئة عن المعدل المعتاد، فيما تراجعت التدفقات إلى مستجمعات المياه بنسبة 44 بالمئة، محذرة من أن شدة ظاهرة “النينيو” المتوقعة خلال عامي 2026 و2027 قد تؤدي إلى مزيد من انخفاض الأمطار وتهدد استدامة الممر المائي وإمدادات المياه المحلية على المدى الطويل.
يشار إلى أن حركة الملاحة في قناة بنما تعتمد على مياه الأمطار المخزنة في بحيرتي غاتون وألاخويلا الاصطناعيتين، حيث تراجع منسوب المياه جراء تداعيات الظاهرة المناخية.
وخلال الأشهر الماضية، لجأت هيئة قناة بنما إلى إجراءات أخرى لمواجهة انخفاض المياه، بينها تقليص غاطس السفن، أي المسافة الرأسية بين سطح المياه وأدنى نقطة في هيكلها.