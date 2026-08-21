قناة بنما تقلص عبور السفن بسبب انخفاض منسوب المياه

بنما-سانا‏

أعلنت هيئة قناة بنما فرض حد أقصى لعدد السفن العابرة يومياً اعتباراً من أيلول ‏المقبل، تحسباً لانخفاض منسوب المياه نتيجة توقعات بموسم أطول وأشد من ظاهرة ‌‏”النينيو” المناخية.‏

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة، عن الهيئة أن عدد عمليات العبور سيُحدد اعتباراً ‏من الرابع من أيلول بـ 34 سفينة يومياً كحد أقصى، على أن يخفض إلى 32 سفينة ‏اعتباراً من الـ15 منه، بعد أن كانت أعلنت في وقت سابق عدم نيتها فرض قيود على ‏حركة الملاحة خلال العام الجاري.‏

وأشارت الهيئة إلى أن متوسط عمليات العبور اليومية بلغ 35 سفينة حتى حزيران ‏الماضي، بينما تصل القدرة الاستيعابية للقناة إلى نحو 40 عبوراً يومياً.‏

ولفتت إلى أن معدلات هطول الأمطار بين أيار وآب الماضيين انخفضت بنسبة 34 ‏بالمئة عن المعدل المعتاد، فيما تراجعت التدفقات إلى مستجمعات المياه بنسبة 44 ‏بالمئة، محذرة من أن شدة ظاهرة “النينيو” المتوقعة خلال عامي 2026 و2027 قد ‏تؤدي إلى مزيد من انخفاض الأمطار وتهدد استدامة الممر المائي وإمدادات المياه ‏المحلية على المدى الطويل.‏

يشار إلى أن حركة الملاحة في قناة بنما تعتمد على مياه الأمطار المخزنة في ‏بحيرتي غاتون وألاخويلا الاصطناعيتين، حيث تراجع منسوب المياه جراء تداعيات ‏الظاهرة المناخية.‏

وخلال الأشهر الماضية، لجأت هيئة قناة بنما إلى إجراءات أخرى لمواجهة انخفاض ‏المياه، بينها تقليص غاطس السفن، أي المسافة الرأسية بين سطح المياه وأدنى نقطة ‏في هيكلها.‏