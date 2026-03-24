وزيرا خارجية الأردن وقطر يبحثان هاتفياً سبل إنهاء التصعيد العسكري في المنطقة

عمّان-سانا

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي أجراه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آفاق إنهاء التصعيد العسكري الخطير في المنطقة وسبل استعادة الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال التضامن المشترك في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف البلدين، وشدّدا على ضرورة تنسيق المواقف للحد من تداعيات الأزمة الراهنة على الأمن الإقليمي.

من جهته قدم الصفدي التعازي لنظيره القطري بضحايا سقوط المروحية العسكرية في المياه الإقليمية لدولة قطر، الذي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين والفنيين.

ويتعرض عدد من دول المنطقة، من بينها قطر والأردن، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ الـ28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.