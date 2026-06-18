ترامب يعلن شراكة بين أبل وإنتل لتصنيع الرقائق الإلكترونية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عن تعاون بين شركتي أبل وإنتل في مجال تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال”: إن شركة أبل وافقت على التعاون مع إنتل في تصميم الرقائق وتصنيعها في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الشراكة أبل على تنويع قاعدتها التصنيعية، في إطار مساعيها لزيادة طاقتها الإنتاجية من الرقائق الإلكترونية.

كما يمنح الاتفاق شركة إنتل طلباً مستقراً من إحدى أكبر شركات الإلكترونيات الاستهلاكية في العالم، الأمر الذي من شأنه تعزيز أعمالها في مجال التصنيع بعد سنوات من المنافسة الشديدة مع شركة “تي إس إم سي”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت في أيار الماضي، بأن إنتل توصلت إلى اتفاق مبدئي مع أبل لتصنيع بعض الرقائق الخاصة بها، بعد مفاوضات استمرت أكثر من عام.

يشار إلى أن شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون تعتمد بصورة كبيرة على شركة “تي إس إم سي” التايوانية، التي تواجه طلباً مرتفعاً على خطوط إنتاجها المتطورة من شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنفيديا.