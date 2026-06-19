بفوزه على كوريا الجنوبية.. منتخب المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ 32 من كأس ‏العالم 2026‏

مكسيكو-سانا‏

حجز منتخب المكسيك بطاقة التأهل الأولى إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم ‌‏2026، بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي ‏جمعت بينهما فجر اليوم الجمعة في استاد “أكرون” في مدينة غوادالاخارا ‏المكسيكية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى. ‏

وسجل لويس رومو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50. ‏

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ‏حيث فاز في الجولة الأولى على جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل. ‏

وتجمد رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثاني، بينما يأتي منتخبا ‏التشيك وجنوب إفريقيا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.‏

وسيواجه منتخب المكسيك منتخب التشيك في الجولة الختامية لدور المجموعات، فيما ‏تلتقي كوريا الجنوبية مع جنوب أفريقيا.‏