بفوزه على كوريا الجنوبية.. منتخب المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ 32 من كأس ‏العالم 2026‏

مكسيكو-سانا
حجز منتخب المكسيك بطاقة التأهل الأولى إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الجمعة في استاد “أكرون” في مدينة غوادالاخارا المكسيكية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى.
وسجل لويس رومو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.
ورفع المنتخب المكسيكي رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، حيث فاز في الجولة الأولى على جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل.
وتجمد رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثاني، بينما يأتي منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وسيواجه منتخب المكسيك منتخب التشيك في الجولة الختامية لدور المجموعات، فيما تلتقي كوريا الجنوبية مع جنوب أفريقيا.