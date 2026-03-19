وزراء خارجية السعودية والأردن وتركيا يبحثون الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والتركي هاكان فيدان، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، مستجدات الأوضاع الراهنة والاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية عبر موقعها على منصة إكس اليوم الأربعاء، أن مباحثات الوزراء تناولت الجهود المبذولة لخفض التصعيد وإحلال الأمن والسلام في المنطقة، وضرورة استمرار التنسيق والتشاور بهذا الشأن.

واستضافت السعودية اليوم في العاصمة الرياض، اجتماعاً وزارياً تشاورياً لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

وتتعرض دول مجلس التعاون الخليجي لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية مدنية وخدمية، إضافة إلى مبانٍ سكنية، وذلك في سياق الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وعدد من دول المنطقة، عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي دخلت أسبوعها الثاني.