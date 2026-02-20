الدنمارك تحتجز سفينة حاويات آتية من روسيا

كوبنهاغن-سانا

أعلنت هيئة الملاحة البحرية الدنماركية عن احتجاز سفينة حاويات آتية من روسيا لعدم حيازتها تسجيلاً مناسباً، مشيرة إلى أنها ترفع العلم الإيراني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها في بيان: “إن السفينة التي أبحرت من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية احتجزت بناء على أنها غير مسجلة بشكل صحيح”، موضحة أن طاقم السفينة صرحوا بأن سفينتهم تبحر تحت علم جزر القمر، لكن جزر القمر أبلغت هيئة الملاحة البحرية بأن السفينة غير مسجلة لديها”.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تفتيش السفينة “عندما تسمح الأحوال الجوية بذلك”، مضيفة: “إنها لم تُلاحظ أي ثغرات أمنية كبيرة، ومع ذلك فإن السفينة لم تحصل بعد على التصريح الكامل، وبالتالي فإن قرار احتجازها سيستمر في الوقت الحالي”.

وكشفت وسائل إعلام دنماركية أن السفينة تحمل اسم “نورا”، وترفع العلم الإيراني، وترسو شمال الدنمارك في مضيق كاتيغات.

وبحسب بيانات موقع “فسيل فايندر” لتتبع السفن، غادرت السفينة سانت بطرسبرغ في الـ 16 من كانون الثاني الماضي باتجاه مصر، بينما ذكرت قناة “تي في 2” التلفزيونية أن السفينة كانت سابقاً مسماة “سايروس”، كما أنها تخضع لعقوبات أمريكية، وتتبع أسطولاً إيرانياً يسيطر عليه، وفقاً للسلطات الأمريكية، محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الإيراني علي شمخاني.