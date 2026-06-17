ترحيب فلسطيني بتقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق ‏في الأرض الفلسطينية المحتلة ‏

القدس المحتلة-سانا
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الثلاثاء بتقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته في جنيف، واصفةً التقرير بأنه وثيقة أممية تقدم توثيقاً قانونياً للانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة/وفا/ أن ما خلصت إليه اللجنة من أن إرهاب المستوطنين يشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وليس مجرد أعمال فردية معزولة، وأن هذه الممارسات هدفها تهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، ما يقوض حقهم في تقرير مصيرهم.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن النتائج الواردة في التقرير بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وفعالاً لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة جميع المسؤولين عن ارتكابها.
وأشادت الوزارة بما تضمنه التقرير، من توصيات تطالب حكومة الاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ووقف الاستيطان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من إرهاب المستوطنين، كما رحبت بدعوة اللجنة الدول الأعضاء إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية، والتعاون مع المحاكم الدولية، والامتناع عن تقديم المساعدة التي تسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان أو تغذي انتهاكات القانون الدولي.
وسبق أن دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وملموسة لضمان تنفيذ هذه القرارات، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وترسيخ دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.