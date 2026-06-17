ترحيب فلسطيني بتقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق ‏في الأرض الفلسطينية المحتلة ‏

القدس المحتلة-سانا‏

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الثلاثاء بتقرير لجنة ‏الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، ‏والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته في جنيف، ‏واصفةً التقرير بأنه وثيقة أممية تقدم توثيقاً قانونياً للانتهاكات ‏والجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ‏والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني‎.‎

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وأكدت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة/وفا/ أن ما خلصت إليه ‏اللجنة من أن إرهاب المستوطنين يشكل جزءاً لا يتجزأ من ‏منظومة الاحتلال، وليس مجرد أعمال فردية معزولة، وأن هذه ‏الممارسات هدفها تهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على ‏أراضيهم وممتلكاتهم، ما يقوض حقهم في تقرير مصيرهم‎.‎

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وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن النتائج الواردة في التقرير ‏بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ‏تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وفعالاً لضمان الحماية الدولية ‏للشعب الفلسطيني، ومساءلة جميع المسؤولين عن ارتكابها‎.‎

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وأشادت الوزارة بما تضمنه التقرير، من توصيات تطالب ‏حكومة الاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ووقف ‏الاستيطان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من إرهاب ‏المستوطنين،‌‎ ‎كما رحبت بدعوة اللجنة الدول الأعضاء إلى ‏الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية، والتعاون مع المحاكم ‏الدولية، والامتناع عن تقديم المساعدة التي تسهم في استمرار ‏الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان أو تغذي انتهاكات القانون ‏الدولي‎.‎

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وسبق أن دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل ‏مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وملموسة ‏لضمان تنفيذ هذه القرارات، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي، ‏وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير ‏وترسيخ دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس‎.‎