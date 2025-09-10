تواصل الإدانات للعدوان الإسرائيلي على قطر وتحذيرات من تداعياته الخطيرة

عواصم-سانا

تواصلت الإدانات الدولية والعربية للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وسط تحذيرات من تداعياته وعواقبه الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعلن الديوان الأميري القطري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب خلال اتصال هاتفي اليوم مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تضامن بلاده مع قطر، واصفاً إياها بـ “الحليف الإستراتيجي الموثوق للولايات المتحدة”.

كما أدان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الاعتداء، معتبراً أنه “غير مقبول ويهدد بتصعيد الصراع في المنطقة”، فيما أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عن تضامنها الكامل مع قطر، مجددة رفضها لأي شكل من أشكال التصعيد الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط.

من جهته، شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على أن الاعتداء يشكّل “انتهاكاً لسيادة قطر وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة”، مؤكداً أن الوقت قد حان للعودة إلى العقلانية والدبلوماسية واحترام القانون الدولي.

بدوره، أعرب بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر عن قلقه البالغ من الاعتداء، واصفاً الوضع بأنه “خطير للغاية وغير معروف العواقب”.

وفي السياق نفسه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف العدوان الإسرائيلي بأشد العبارات، واصفاً إياه بأنه “انتهاك سافر لسيادة دولة قطر”، فيما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف أن الاعتداء يشكل “تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي”، داعياً إلى احترام سيادة الدول وحماية المدنيين.

عربياً، أعربت موريتانيا عن إدانتها الشديدة للعدوان، معتبرة أنه “خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية”، ومؤكدة وقوفها إلى جانب قطر في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة شعبها.