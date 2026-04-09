ترامب متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين

واشنطن-سانا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى ما وصفه بـ”اتفاق سلام” مع إيران، في وقت تستعد فيه بعثة دبلوماسية أمريكية للتوجه إلى باكستان، لإجراء محادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.

وفي مكالمة هاتفية مع شبكة NBC News، أوضح ترامب أن المحادثات مع الإيرانيين تسير بشكل مختلف خلف الأبواب المغلقة مقارنة بتصريحاتهم العلنية، وقال: “إنهم يتحدثون بطريقة أكثر عقلانية خلال الاجتماعات، وهم يوافقون على كل ما ينبغي عليهم الموافقة عليه”.

وشدد ترامب على أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى تداعيات قاسية، قائلا: “إذا لم يبرموا اتفاقاً فسيكون الأمر مؤلماً للغاية”.

ومن المقرّر أن يعقد نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، محادثات عالية المستوى مع مسؤولين إيرانيين في باكستان يوم السبت المقبل، تهدف إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن فجر أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، وذلك بعد 39 يوماً من الحرب.