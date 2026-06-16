الأمم المتحدة: أكثر من مليوني لاجئ بحاجة إلى توطين العام القادم

جنيف-سانا‏

حذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، من أن نحو 2,4 مليون لاجئ سيحتاجون إلى إعادة ‏توطين العام المقبل، في وقت يقوم عدد من البلدان بإغلاق المراكز المفتوحة لهذا ‏الغرض.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قدّرت في ‏أحدث نسخة من تقريرها حول الاحتياجات المتوقعة لإعادة التوطين على الصعيد ‏العالمي، أن 2,37 مليون شخص من 43 دولة يعيشون في 76 بلد لجوء سيحتاجون ‏لإعادة توطينهم في دول أخرى العام المقبل.‏

‏ ونبهت المفوضية الأممية إلى النقص الفادح في الخيارات المقدّمة لهؤلاء اللاجئين الذين ‏يتعذّر عليهم العودة إلى ديارهم، ويواجهون مخاطر في دول اللجوء.‏

ودعت جاكي كيغن المسؤولة عن قسم الحلول المستدامة ودعم الحماية الميدانية في المفوضية، إلى ‏توسيع خيارات إعادة التوطين، وزيادة الحصص المحدّدة التي تقدمها الدول، والتعاون مع ‏مزيد من البلدان لضمان إنقاذ مزيد من الأرواح، ومساعدة أكبر عدد ممكن من الذين هم ‏بأمسّ الحاجة إليها.‏

وحذّرت الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في لبنان، نتيجة ‏استمرار الهجمات ‏الإسرائيلية والنزوح الواسع للسكان، مؤكدة ضرورة وصول ‏المساعدات الإنسانية بشكل ‏مستدام وإنهاء الأعمال العدائية.‏

وانتقل نحو 37 ألف لاجئ إلى بلد جديد في إطار برامج إعادة توطين مدعومة من مفوضية الأمم المتحدة ‏السامية لشؤون اللاجئين، في مقابل 116 ألفاً سنة 2024 وفق بيانات ‏المفوّضية الأممية. ‏