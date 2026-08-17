ترامب يصدر تعليمات بتقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية ‏

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” اليوم الإثنين، أنه أصدر تعليمات لوزير الحرب بيت هيغسيث تقضي بتقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة بشكل كبير مع كوريا الجنوبية.
وقال ترامب في منشور على منصته “سوشيال تروث”: إنني غير راضٍ عن موافقة الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، على المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، فهذه المناورات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من تكاليفها كالعادة، بل إنها تبعث كذلك برسالة غير لائقة وعدائية تجاه دولة لطالما كانت، طوال فترة رئاستي، غير مُهدِّدة ومُحترمة”، لافتاً في هذا السياق إلى “علاقته الطيبة” مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وأضاف: “لذلك، ونظراً لتأخر إلغاء المناورات المقررة اليوم مع كوريا الجنوبية، فقد أصدرتُ تعليماتي لوزير الحرب، بيت هيغسيث، بتقليص المناورات العسكرية المشتركة بشكل كبير”.
كما أشار ترامب في منشوره إلى عدم مشاركة سيئول في العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، وقال: “رغم أن الأمر غير ذي صلة إلى حد ما، فقد سألت مؤخراً رئيس كوريا الجنوبية عما إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلينا في نزع السلاح النووي من إيران، فكان ردهم “لا شكراً ، شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر”.
وكان من المقرر أن تجري التدريبات العسكرية المشتركة السنوية (درع الحرية أولتشي) في الفترة ما بين 17 و 27 آب الجاري، بمشاركة حوالي 18 ألف فرد من القوات المسلحة الكورية الجنوبية، ومن المتوقع أن تشمل التدريبات عمليات لمواجهة الطائرات المسيرة وتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي والهجمات السيبرانية، وذلك للتكيف مع القدرات المتطورة لكوريا الشمالية.