ترامب يصدر تعليمات بتقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية ‏

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” اليوم الإثنين، أنه أصدر تعليمات لوزير الحرب ‏بيت هيغسيث تقضي بتقليص حجم ‏التدريبات العسكرية المشتركة بشكل كبير مع كوريا ‏الجنوبية.‏

وقال ترامب في منشور على منصته “سوشيال تروث”: إنني غير راضٍ عن موافقة ‏الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، على ‏المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع ‏كوريا الجنوبية، فهذه المناورات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة ‏جزءاً ‏كبيراً من تكاليفها كالعادة، بل إنها تبعث كذلك برسالة غير لائقة وعدائية تجاه دولة لطالما ‏كانت، طوال فترة رئاستي، ‏غير مُهدِّدة ومُحترمة”، لافتاً في هذا السياق إلى “علاقته ‏الطيبة” مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.‏

وأضاف: “لذلك، ونظراً لتأخر إلغاء المناورات المقررة اليوم مع كوريا الجنوبية، فقد ‏أصدرتُ تعليماتي لوزير الحرب، بيت‏ هيغسيث، بتقليص المناورات العسكرية المشتركة ‏بشكل كبير”.‏

كما أشار ترامب في منشوره إلى عدم مشاركة سيئول في العمليات العسكرية الأميركية ‏ضد إيران، وقال: “رغم أن الأمر غير ‏ذي صلة إلى حد ما، فقد سألت مؤخراً رئيس ‏كوريا الجنوبية عما إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلينا في نزع السلاح النووي ‏من ‏إيران، فكان ردهم “لا شكراً ، شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر”. ‏

وكان من المقرر أن تجري التدريبات العسكرية المشتركة السنوية (درع الحرية أولتشي) ‏في الفترة ما بين 17 و 27 آب ‏الجاري، بمشاركة حوالي 18 ألف فرد من القوات ‏المسلحة الكورية الجنوبية، ومن المتوقع أن تشمل ‏التدريبات عمليات لمواجهة الطائرات ‏المسيرة وتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي والهجمات السيبرانية، وذلك للتكيف ‌‏مع القدرات المتطورة لكوريا الشمالية.‏