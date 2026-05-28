سنتكوم: إيران خرقت وقف إطلاق النار باستهداف الكويت.. وأسقطنا مسيرات في هرمز‌‎ ‎

واشنطن-سانا
أكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن إيران انتهكت وقف إطلاق النار من خلال إطلاقها صاروخاً باليستياً باتجاه الكويت، وأن القوات الكويتية اعترضت الصاروخ بنجاح، بعد ساعات من إطلاق القوات الإيرانية خمس طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه شكلت تهديداً في مضيق هرمز ومحيطه.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم على موقعها الرسمي: إن إيران أطلقت عند الساعة 10:17 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الـ 27 من أيار، صاروخاً باليستياً باتجاه الكويت، مشيرةً إلى أن القوات الكويتية تمكنت من اعتراضه.
وأضاف البيان: إن القوات الإيرانية أطلقت أيضاً خمس طائرات هجومية مسيّرة شكلت “تهديداً واضحاً” للقوات الأمريكية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، موضحاً أن القوات الأمريكية اعترضت جميع الطائرات المسيرة، ومنعت إطلاق طائرة سادسة من موقع مراقبة أرضي إيراني في بندر عباس.
وأكدت “سنتكوم” أن القوات الأمريكية وشركاءها الإقليميين “سيواصلون الدفاع عن قواتهم ومصالحهم ضد العدوان الإيراني غير المبرر”.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والتجارة العالمية، وسط مخاوف دولية من انعكاسات أي تصعيد عسكري على أمن الملاحة وأسواق الطاقة.
ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، شنت إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية المدنية في دول الخليج العربي ودول أخرى.