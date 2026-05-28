سنتكوم: إيران خرقت وقف إطلاق النار باستهداف الكويت.. وأسقطنا مسيرات في هرمز‌‎ ‎

واشنطن-سانا

أكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن إيران انتهكت وقف إطلاق النار من خلال إطلاقها صاروخاً باليستياً باتجاه ‏الكويت، وأن القوات الكويتية اعترضت الصاروخ بنجاح، بعد ساعات من إطلاق القوات الإيرانية خمس طائرات مسيّرة ‏هجومية أحادية الاتجاه شكلت تهديداً في مضيق هرمز ومحيطه‎.‎

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم على موقعها الرسمي: إن إيران أطلقت عند الساعة 10:17 مساءً بتوقيت ‏شرق الولايات المتحدة يوم الـ 27 من أيار، صاروخاً باليستياً باتجاه الكويت، مشيرةً إلى أن القوات الكويتية تمكنت من ‏اعتراضه‎.‎

وأضاف البيان: إن القوات الإيرانية أطلقت أيضاً خمس طائرات هجومية مسيّرة شكلت “تهديداً واضحاً” للقوات الأمريكية ‏داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، موضحاً أن القوات الأمريكية اعترضت جميع الطائرات المسيرة، ومنعت إطلاق طائرة ‏سادسة من موقع مراقبة أرضي إيراني في بندر عباس‎.‎

وأكدت “سنتكوم” أن القوات الأمريكية وشركاءها الإقليميين “سيواصلون الدفاع عن قواتهم ومصالحهم ضد العدوان الإيراني ‏غير المبرر”.‎

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والتجارة ‏العالمية، وسط مخاوف دولية من انعكاسات أي تصعيد عسكري على أمن الملاحة وأسواق الطاقة‎.‎

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الـ 28 من ‏شباط الماضي، شنت إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية ‌‏المدنية في دول الخليج العربي ودول أخرى‎.‎