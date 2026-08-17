المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 17 من آب 2026

دمشق:

1 – محاضرة موجهة للإناث بعنوان “محطات في التربية الإيمانية”، تقدمها الأستاذة كمال العسلي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ورشة تدريبية بعنوان “اجتياز امتحان قبول كلية العمارة”، بإشراف الأستاذة نور السراقبي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

3 – ورشة عمل كتابة القصة القصيرة بعنوان “تقنيات السرد القصصي”، بإشراف الأستاذة عبير عزاوي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – معرض أعمال يدوية بعنوان “نبض الطبيعة في حضرة الإبداع”، تقدمه الفنانة زينب علي حبش، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

5 – أمسية شعرية بعنوان “شرفات”، بمشاركة الشعراء فارس دعدوش وصفية الدغيم وعائشة بريكات ومحمد قاقا ومحمد طارق الفرا بإدارة ومشاركة الدكتور إبراهيم فهد منصور، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – محاضرة طبية للشباب بعنوان “المشاكل المختلفة التي يسببها الإدمان على المواد المخدرة”، يقدمها الدكتور لؤي اللبان، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – ندوة بعنوان “كيف تحدد تخصصك الجامعي؟”، يلقيها الدكتور محمد عفيف القرفان، في مركز الشهيد يحيى شربجي بداريا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

8 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

درعا:

1 – أصبوحة شعرية بعنوان “نفحات من الشعر”، يلقيها الشعراء رفاعي البلخي وإبراهيم الغزالي ويونس الحريري، في المستوصف الصحي بإزرع، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “الثورة السورية: هل كانت ضرورة موضوعية أم فعلاً رغائبيّاً؟”، يقدمها أحمد الخطيب، في مركز إنعاش الريف بنوى، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – محاضرة بعنوان “النقد التفكيكي”، يلقيها الدكتور أنس بديوي، في مبنى اتحاد الكتاب العرب في حماة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – عرض مسرحي ومعرض فني للأطفال، ورصد لحركة الكواكب، ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا، على مسرح مديرية الثقافة في حماة، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض مسرحية بعنوان (البذرة الطيبة) بإشراف قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – قراءات قصصية للأطفال بعنوان (حب التعاون – الأميرة والمغزل)، في المركز الثقافي العربي بمشتى الحلو، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – نشاط يدوي (صنع أكاليل من أعواد الريحان)، بإشراف قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

4 – عرض أفلام الأطفال والعائلة المدبلجة “قلباً وقالباً 2″ و”ليلو وستيتش” و”هوبرز”، في سينما الكندي بطرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً حتى الساعة الـ 7:00 مساءً.

5 – إطلاق مجلس الثقافة في طرطوس، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – حلقة كتاب بعنوان “كوابيس بيروت”، تقديم السيدة سها حاج حسين، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – مسابقة ثقافية للأطفال بعنوان “اكتشف الخطأ”، بإشراف قسم ثقافة الطفل والأنشطة، في النافذة الثقافية بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

8 – حفل توقيع وقراءة أدبية بعنوان “عتبات الدهشة وجماليات بناء القيم”، تقدمها الأديبة أحلام غانم والكاتبة أنبيال دكدوك بمشاركة الباحثة لينا حمود، في اتحاد الكتاب العرب فرع طرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

حلقة كتاب بعنوان “قصة الأميرة والوحش”، تقدمها رانيا محمد، في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

حلب:

1 – البرنامج الختامي لمهرجان صيف سوريا، تقدمه مديرية الثقافة في حلب وجهات متنوعة، في سوق الإنتاج بمدينة حلب، من الساعة الـ 6:00 مساءً ولغاية الساعة الـ 12:00 مساءً.

2 – عرض أفلام: “الجواهرجي، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، صندوق الأمانات، أحبك من زمان، وصعود الشر المميت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.