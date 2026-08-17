الذهب يرتفع مع تراجع الدولار في ظل انحسار توقعات رفع الفائدة‎ ‎

واشنطن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الإثنين، مدعومة بضعف الدولار وأحدث البيانات الاقتصادية التي حدّت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.
وذكرت وكالة “رويترز” أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4388.62 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4444.30 دولاراً.
وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وأدى الانخفاض غير المتوقع في أرقام الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال شهر تموز، إلى جانب البيانات الصادرة الأسبوع الماضي التي أظهرت تضخماً طفيفاً فقط في أسعار المستهلكين، إلى تراجع التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لسي. إم. إي، تتوقع الأسواق بنسبة 33 بالمئة رفع أسعار الفائدة في أيلول، بانخفاض من 47 بالمئة قبل شهر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 65.19 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1755.40 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1329 دولاراً.