الذهب يرتفع مع تراجع الدولار في ظل انحسار توقعات رفع الفائدة‎ ‎

K3MCBO5UF5LTVFDG6SFXN4W7ZA الذهب يرتفع مع تراجع الدولار في ظل انحسار توقعات رفع الفائدة‎ ‎
مصدر الصورة - reuters

واشنطن-سانا‌‎ ‎

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الإثنين، مدعومة بضعف الدولار وأحدث ‏البيانات الاقتصادية التي ‌حدّت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ‏الشهر المقبل‎.‎
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وذكرت وكالة “رويترز” أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى ‌‏4388.62 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌‏⁠تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4444.30 دولاراً.‎
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‎ ‎وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة ‏لحاملي العملات الأخرى‎.‎
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وأدى الانخفاض غير المتوقع في أرقام الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ‏خلال شهر تموز، إلى جانب البيانات الصادرة الأسبوع الماضي التي أظهرت تضخماً ‏طفيفاً فقط في أسعار المستهلكين، ‌إلى ⁠تراجع التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي ‏الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل‎.‎
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ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لسي. إم. إي، تتوقع الأسواق بنسبة 33 بالمئة رفع أسعار ‏الفائدة في أيلول، بانخفاض من 47 بالمئة قبل شهر‎.‎
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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ⁠سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة ‏إلى 65.19 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1755.40 دولاراً، وزاد ‏البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1329 دولاراً.‎
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