الكونغو : تفشي فيروس إيبولا أصبح الأكثر فتكاً في تاريخ البلاد

كينشاسا-سانا‏

أكّد معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس الأحد، أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في البلاد هو الأكثر ‏فتكاً في تاريخها ,حيث أودى بحياة 2325 شخصاً حتى الآن. ‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن المعهد قوله في أحدث تقرير له بشأن الوباء: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 4945، بما ‏في ذلك 101 حالة جديدة تم اكتشافها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.‏

ويُعتبر هذا التفشي، وهو السابع عشر في الكونغو، والأكبر في تاريخها، وأشارت أحدث البيانات الحكومية إلى أن العدد الإجمالي ‏للوفيات تجاوز العدد الذي تم تسجيله بين عامي 2018 و2020، والذي كان يعد سابقاً الأسوأ في تاريخ البلاد والذي سجل 2299 ‏وفاة.‏

وحسب البيانات لم يتفوق على هذا التفشي سوى تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا في الفترة بين 2014-2016، الذي سجلت ‏خلاله 28616 إصابة و11310وفيات في غينيا وليبيريا وسيراليون، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.‏

وينتشر فيروس إيبولا عن طريق الاتصال المباشر مع سوائل أجسام المصابين، سواء كانوا أحياء أم أموات، ويمكن أن يسبب ‏الحمى والقيء والإسهال، وفي الحالات الشديدة، نزيفاً داخلياً وخارجياً.‏

ولا توجد علاجات أو لقاحات متاحة في الوقت الراهن للسلالة بونديبوغيو المتفشية حاليا من فيروس إيبولا.