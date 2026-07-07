وزير الخارجية الألماني: أعضاء “الناتو” سيقدمون 140 مليار دولار دعماً لأوكرانيا

أنقرة-سانا

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، اليوم الثلاثاء، أن قادة دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” عازمون على تقديم دعم مالي وعسكري لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو، تغطي العامين الجاري والمقبل.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن فادفول قوله بمقابلة إذاعية قبيل انعقاد أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف “الناتو” في العاصمة التركية أنقرة: يمكننا التعهد بتقديم 140 مليار يورو لأوكرانيا خلال عام 2026 والعام المقبل، وذلك من خلال مساهمات أوروبا وكندا فقط، وسيشكل ذلك إشارة دعم قوية للغاية لأوكرانيا.

وأكد فادفول أن تأثير الدعم العسكري والمالي الغربي أصبح ملموساً وواضحاً على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة زيادة الضغط الدولي بشكل أكبر لإجبار موسكو على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وتستضيف تركيا، اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، القمة الـ 36 للناتو، وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.