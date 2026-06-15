تحطم قاذفة أمريكية من طراز بي‑52 بعد إقلاعها من قاعدة جوية في كاليفورنيا

واشنطن-سانا

تحطمت قاذفة إستراتيجية أمريكية من طراز “بي-52 ستراتوفورتريس”، اليوم الإثنين، عقب إقلاعها من قاعدة جوية في ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن إدارة قاعدة “إدواردز” الجوية الأمريكية قولها في بيان:” إن طائرة من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأميركي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إدواردز “.

وأشار البيان إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ هرعت إلى موقع التحطم، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وظروف الحادث، دون الإفصاح فوراً عن حجم الخسائر البشرية أو مصير طاقم القاذفة.

وتعد القاذفة “بي-52” ذات ثمانية المحركات من الركائز الأساسية لسلاح الجو الأمريكي، وتشهد الاستعدادات العسكرية الأمريكية حوادث تحطم متكررة جراء أعطال فنية وفشل في عمليات الصيانة.