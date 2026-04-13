مقتل فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان اليوم الإثنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي خان يونس ورفح في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طيران الاحتلال قصف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى مقتل فلسطيني، كما قصف منطقة المواصي في مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل فلسطيني آخر.

وفي سياق متصل، توغلت قوة هندسية تابعة للاحتلال في محيط مدرسة الهاشمية شرق حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وشرعت بتجريف الأراضي الزراعية، وهدم ما تبقى من منازل في المنطقة، وسط إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

وقُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.