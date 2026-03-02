مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية ويؤكد التضامن الكامل بين دوله

الرياض-سانا

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولاً من المجلس إضافة إلى الأردن، ما يشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة هذه الدول، ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وعبر المجلس الوزاري في بيان نشره على موقعه الرسمي خلال اجتماعه الاستثنائي الخمسين عبر الاتصال المرئي، عن رفضه لهذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دول مجلس التعاون، والتضامن الكامل بين دول المجلس ووقوفها صفاً واحداً للتصدي لهذه الاعتداءات، مؤكداً أهمية مسار الحوار والدبلوماسية للعلاقات بين الدول واستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بإدانة تلك الاعتداءات واستنكارها بشدة، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته ومنع هذه الانتهاكات لِمَا لها من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي، مذكراً بأن استهداف المدنيين يشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وشدد البيان على أن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كل دول المجلس، مؤكداً احتفاظ دول المجلس بحقها القانوني في الرد، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

ونوه البيان بدور الدول الأعضاء وتقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي أدانت الاعتداءات الإيرانية واستنكرتها، وأعربت عن تضامنها ووقوفها مع دول المجلس وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وتعرضت منذ يوم أمس السبت دول البحرين وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.