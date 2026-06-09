وزير الخارجية الإيطالي: لن نقوم بمهمة في مضيق هرمز إلا ‏بتفويض دولي

روما-سانا‏

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده لن تقوم بمهمة ‏في مضيق هرمز بمفردها بل بتفويض دولي فقط، وضمن مهمة دولية ‏مشروعة تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي‎.‎

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن تاياني قوله في إحاطة اليوم الثلاثاء ‏أمام اللجنتين المشتركتين للشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي ‏النواب والشيوخ في روما: “إن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها في ‏المبادرات متعددة الأطراف التي ستُطلق بعد إبرام الاتفاق بين إيران ‏والولايات المتحدة”، مؤكداً دعمه للتعددية.‎

وجدد تاياني التأكيد على “أن مشاركة بلاده مشروطة بتحقيق وقف ‏إطلاق نار مستقر، وتوافق دولي واسع النطاق على تفويض المهمة، ‏وبمجرد استيفاء هذه الشروط سنعود إلى البرلمان لطلب تفويضه”.‎

‎ ‎

وفي وقت سابق أكد الوزير الإيطالي موقف بلاده بعدم التدخل ‏لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز إلا بعد التوصل إلى اتفاق ‏نهائي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران‎.‎