وزير الخارجية الإيطالي: لن نقوم بمهمة في مضيق هرمز إلا ‏بتفويض دولي

روما-سانا
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده لن تقوم بمهمة في مضيق هرمز بمفردها بل بتفويض دولي فقط، وضمن مهمة دولية مشروعة تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن تاياني قوله في إحاطة اليوم الثلاثاء أمام اللجنتين المشتركتين للشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ في روما: “إن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها في المبادرات متعددة الأطراف التي ستُطلق بعد إبرام الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة”، مؤكداً دعمه للتعددية.
وجدد تاياني التأكيد على “أن مشاركة بلاده مشروطة بتحقيق وقف إطلاق نار مستقر، وتوافق دولي واسع النطاق على تفويض المهمة، وبمجرد استيفاء هذه الشروط سنعود إلى البرلمان لطلب تفويضه”.
وفي وقت سابق أكد الوزير الإيطالي موقف بلاده بعدم التدخل لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.