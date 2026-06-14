مقتل فلسطيني في قطاع غزة واعتقال ثمانية في الضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا
قتل شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة .
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس، ما أدى إلى مقتله.
وبذلك يرتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 984 قتيلاً و 3.122 جريحاً، بحسب الصحة الفلسطينية .
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، 7 فلسطينيين من بلدة عناتا شرق مدينة القدس، وذلك في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتقالات التي تشهدها مختلف مناطق الضفة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت، وذلك بعد أن اقتحمت البلدة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، وفتشتها .
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان ومدينة بيت ساحور، وداهمت وفتشت عدداً من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما أغلقت مدخل قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالبوابات الحديدية، إضافةً إلى طريق عزون–جيوس، ما تسبب بعرقلة حركة تنقل الفلسطينيين.