مقتل فلسطيني في قطاع غزة واعتقال ثمانية في الضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

قتل شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة‎ .‎

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب دوار بني سهيلا ‏شرق خان يونس، ما أدى إلى مقتله‎.‎

وبذلك يرتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على ‏القطاع منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين ‏الأول الماضي إلى 984 قتيلاً و 3.122 جريحاً، بحسب ‏الصحة الفلسطينية‎ .‎

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، ‌‏7 فلسطينيين من بلدة عناتا شرق مدينة القدس، وذلك في ‏ظل تصاعد الاقتحامات والاعتقالات التي تشهدها مختلف ‏مناطق الضفة.‏

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة الزاوية غرب ‏محافظة سلفيت، وذلك بعد أن اقتحمت البلدة، وداهمت ‏عدداً من منازل المواطنين، وفتشتها‎ .‎

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان ‏ومدينة بيت ساحور، وداهمت وفتشت عدداً من المنازل، ‏دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما أغلقت مدخل قرية النبي ‏إلياس شرق قلقيلية بالبوابات الحديدية، إضافةً إلى طريق ‏عزون–جيوس، ما تسبب بعرقلة حركة تنقل الفلسطينيين‎.‎