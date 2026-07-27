مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التعاون وإعداد بروتوكول لتنظيم انسياب المنتجات الزراعية

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الإثنين مع نظيره اللبناني نزار هاني، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، ولا سيما في مجالات تنسيق السياسات الزراعية، وتطوير الإنتاج، وتسهيل انسياب المنتجات الزراعية، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع.

وأكد السويدان أن سوريا تمتلك مساحات زراعية واسعة، ولا سيما في المناطق الشرقية، وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام والاستثمار، مشيراً إلى أهمية دعم الفلاح وتشجيعه على التوسع في الإنتاج من خلال تحسين عمليات تسويق المنتجات الزراعية، بما يشمل الفرز والتغليف والتصدير، ومعالجة المعوقات التي تحد من وصولها إلى الأسواق.

وأوضح السويدان أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي عبر إدخال التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الري الحديث، والطاقة الشمسية، وتقنيات الإنذار المبكر الخاصة بالجفاف والرطوبة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وترشيد استخدام الموارد.

تعزيز الشراكات

وأضاف أن الوزارة تواصل تحديث التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي، وتطوير المخابر، وتحسين جودة الأسمدة والمبيدات بما يضمن فعاليتها وخلوها من الأثر المتبقي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التسويق والاستثمار، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة، ولا سيما في قطاع الثروة الحيوانية.

وأشار السويدان إلى أن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع الاستثمار بالمباقر بالتعاون مع شركة برازيلية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع إرشادية تستهدف توفير فرص عمل لعدد أكبر من المزارعين عبر تأمين مستلزمات الإنتاج الأولية من خلال شركات متخصصة، فضلاً عن توفير البذار والأسمدة وفق نظام القرض الحسن.

وأكد أن العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين السوري واللبناني تشكل قاعدة متينة لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الزراعية، بما يخدم مصالح البلدين.

إعداد بروتوكول زراعي

من جانبه أشاد وزير الزراعة اللبناني بعمق العلاقات بين سوريا ولبنان، مؤكداً تكامل القطاعين الزراعيين في البلدين، ووجود فرص واسعة لتطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة.

ووجّه هاني دعوة رسمية إلى الوزير السويدان للمشاركة في معرض “Agri Lebanon”، مشدداً على أهمية إعداد بروتوكول زراعي متكامل ينظم انسياب المنتجات الزراعية بين البلدين، ويخفف الازدحام على المعابر الحدودية، ولا سيما خلال مواسم نقل الخضار والمنتجات الطازجة.

كما استعرض الوزير اللبناني أعمال اللجان المشتركة السبع، التي تعمل على توحيد الفحوصات المخبرية عبر اعتماد مخبر موحد.

وتضم اللجان المشتركة لجنة الأحواض المائية والصيد البحري، ولجنة التصنيع الغذائي، ولجنة البحث العلمي، ولجنة الاستراتيجيات الزراعية، ولجنة الإرشاد الزراعي، ولجنة الصحة النباتية والمبيدات، ولجنة الصحة والإنتاج الحيواني.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الزراعي بين سوريا ولبنان، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الإنتاج والتسويق والتبادل التجاري الزراعي، بما يسهم في تسهيل حركة المنتجات الزراعية بين البلدين، ودعم الأمن الغذائي، والاستفادة من اللجان الفنية المشتركة لتوحيد المعايير والإجراءات، بما يعزز انسياب السلع الزراعية ويرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الجانبين.