بدوي يبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون الجمركي واللوجستي

DSC08676 بدوي يبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون الجمركي واللوجستي

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، مع القائم بأعمال السفارة المصرية بدمشق محمد الفقي، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

DSC08820 بدوي يبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون الجمركي واللوجستي

وذكرت الهيئة، اليوم الإثنين، أن اللقاء الذي عقد في مقرها بدمشق، تناول آفاق تطوير التعاون وتبادل الخبرات، ولا سيّما في المجالات الجمركية واللوجستية، وتسهيل حركة التجارة، وسبل تفعيل النقل البحري بين البلدين، وتعزيز الربط بين الموانئ السورية والمصرية بما يسهم في دعم حركة التبادل التجاري، وخفض تكاليف النقل وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، بحث في الـ 12 من تموز الجاري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، وإمكانية إعادة الربط الجوي بين ‏سوريا ومصر.‏

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