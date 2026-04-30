الرئيس اللبناني: إسرائيل تواصل استهداف المدنيين والمسعفين رغم وقف إطلاق النار

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الخميس، أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على قرى وبلدات الجنوب رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي عليها لوقف انتهاكاتها.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله أمام وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: “إن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وكذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما أعداد الضحايا والجرحى ترتفع يوماُ بعد يوم”، مضيفاً: إن هذه الاعتداءات لا تستثني المسعفين والمتطوعين الذين سقط منهم حتى الآن نحو 17مسعفاً من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى، فضلاً عن استهداف الإعلاميين”.

وأوضح أن ما يقوم به المتطوعون لإنقاذ المصابين، هو عمل يشكل قمة التضحية وبذل الذات في سبيل الرسالة الإنسانية التي آمنوا بها، وصولاً إلى حد الموت على رغم أن المهمات الإنقاذية التي يتولون تنفيذها، يتم الإبلاغ عنها مسبقاً لتأمين الحماية اللازمة لها”.

وشدّد عون على “وجوب الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والإغاثية”.

وجدد الدعوة إلى “مساعدة لبنان في معرفة مصير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، والتي ترفض إسرائيل حتى الآن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم، والاطمئنان عن صحتهم وطمأنة ذويهم والدولة اللبنانية”.

وكان عون أكد أمس الأربعاء أن على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، وأن عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل.