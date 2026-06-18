إجلاء نحو 40 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة جنوبي الصين

بكين -سانا
أجلت السلطات في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين نحو 40 ألف شخص، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق عدة من المقاطعة خلال الأيام الماضية، وفق ما أعلنت إدارة الطوارئ المحلية اليوم الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن سلطات المقاطعة فعّلت استجابة طارئة من المستوى الثالث لمكافحة الفيضانات، إلى جانب استجابة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث، في ظل استمرار تأثير الأحوال الجوية السيئة.
كما علّقت عدة مدن الدراسة وعدّلت جداول بعض رحلات القطارات، للحد من المخاطر الناجمة عن الأمطار الغزيرة، فيما وضعت فرق الإطفاء والإنقاذ عناصرها ومعداتها، بما في ذلك شاحنات وقوارب الإنقاذ، في حالة جاهزية بالمناطق الرئيسية.
وتوقعت الأرصاد الجوية في قوانغدونغ استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الأجزاء الجنوبية من المقاطعة حتى اليوم الخميس، على أن تتراجع شدتها تدريجياً في مختلف المناطق، اعتباراً من يومي الجمعة والسبت.