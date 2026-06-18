إجلاء نحو 40 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة جنوبي الصين

بكين -سانا‏

أجلت السلطات في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين نحو 40 ألف شخص، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق عدة من ‏المقاطعة خلال الأيام الماضية، وفق ما أعلنت إدارة الطوارئ المحلية اليوم الخميس.‏

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن سلطات المقاطعة فعّلت استجابة طارئة من المستوى الثالث لمكافحة الفيضانات، إلى جانب ‏استجابة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث، في ظل استمرار تأثير الأحوال الجوية السيئة.‏

كما علّقت عدة مدن الدراسة وعدّلت جداول بعض رحلات القطارات، للحد من المخاطر الناجمة عن الأمطار الغزيرة، فيما وضعت فرق ‏الإطفاء والإنقاذ عناصرها ومعداتها، بما في ذلك شاحنات وقوارب الإنقاذ، في حالة جاهزية بالمناطق الرئيسية.‏

وتوقعت الأرصاد الجوية في قوانغدونغ استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الأجزاء الجنوبية من المقاطعة حتى اليوم الخميس، على ‏أن تتراجع شدتها تدريجياً في مختلف المناطق، اعتباراً من يومي الجمعة والسبت.‏