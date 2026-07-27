مدير الموارد المائية يتفقد محطة ضخ الريحان ويؤكد الإسراع بإعادتها للخدمة

ريف دمشق-سانا



تفقد مدير الهيئة العامة للموارد المائية، أحمد الكوان، محطة ضخ الريحان بريف دمشق، ضمن مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة لري أراضي غوطة دمشق، والذي يخدم نحو 18 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بهدف الاطلاع على واقع الأعمال الجارية.



وأوضحت وزارة الطاقة السورية، اليوم الإثنين، أنه تم خلال الجولة الاطلاع على أعمال إصلاح المحولات الرئيسة وتجهيزاتها الكهربائية، وصيانة منظومة الحماية، والاستماع إلى شرح فني من الكوادر المختصة حول سير العمل والإجراءات المتخذة لإعادة المحطة إلى الخدمة.



والتقى الكوان عدداً من فلاحي غوطة دمشق، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مؤكداً حرص الهيئة على متابعة المشروعات ميدانياً، وتوفير متطلبات استدامة خدمات الري، وتعزيز كفاءة البنية التحتية المائية.



وأشار إلى استكمال أعمال التأهيل وفق البرنامج الزمني المحدد، والإسراع في تشغيل المحطة لما لها من دور أساسي في تأمين مياه الري ودعم استقرار العملية الزراعية وخدمة فلاحي المنطقة.



وتعد محطة الريحان منشأة حيوية تضم محطات ضخ ومعالجة تقع في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، وتلعب دوراً رئيسياً في تأهيل وتوفير مياه الري للأراضي الزراعية.