وزيرا الخارجية الكويتي والقطري يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

الكويت-سانا



بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، التطورات التي تشهدها المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود نحو التقدم المحرز في المفاوضات القائمة للتوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام المزمع إبرامه بين الجانبين الأمريكي والإيراني.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم السبت، أنه من المقرر توقيع اتفاق ينهي الحرب رسمياً مع إيران يوم غد الأحد، واصفاً إياه بأنه بمثابة “جدار صد” يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.