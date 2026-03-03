تقييم استخباراتي أمريكي يحذر من هجمات إيرانية على الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون الولايات المتحدة عقب مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية على طهران السبت الماضي.

ووفقاً لتقييم استخباراتي أمريكي والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي اطلعت عليه رويترز، “فإن إيران ووكلاءها ربما يشكلون تهديداً بشن هجمات موجهة على الولايات المتحدة”.

وبحسب التقييم، يتوقع حدوث هجمات إلكترونية على الولايات المتحدة، رُغم أن وقوع هجوم مادي واسع النطاق كان أمراً غير مرجح.

ومنذ السبت الماضي، تتواصل الضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.

