الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وسلطنة عمان

أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة لاعتداءات إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة غير المبررة على دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العنوني، اليوم الثلاثاء، قوله: “نعرب عن تضامننا مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان المتضررتين من هذه الهجمات”.

وأضاف: “ندعو إيران إلى وقف هذه الهجمات فوراً، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، وذلك بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817، والذي يتعين تنفيذه بالكامل”.

وأشار المتحدث، إلى “ترابط الأمن في أوروبا والخليج”، وشدد على أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون مع شركائه في المنطقة للمساهمة في خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار الإقليمي”.

كما أكد العنوني على استعداد التكتل الأوروبي الموحد “للمساهمة في جميع الجهود الدبلوماسية الرامية لتخفيف حدة التوترات والتوصل إلى حل دائم لإنهاء الأعمال العدائية، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ووضع حد لأنشطتها المزعزعة للاستقرار”.

ولاقت الاعتداءات الإيرانية التي استهدف أمس الإثنين، منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الإمارات إدانات من العديد من الدول حول العالم، التي دعت إلى وقفٍ كاملٍ للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط.