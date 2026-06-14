المنتخب القطري ينتزع تعادلاً ثميناً من نظيره السويسري في كأس العالم

واشنطن-سانا

انتزع المنتخب القطري تعادلاً ثميناً من نظيره السويسري بهدف لمثله، في ‏اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت، في سانتا كلارا بخليج سان فرانسيسكو، ‏ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم 2026.‏

سجل المنتخب السويسري أولاً عبر لاعبه إمبولو من ركلة جزاء في الدقيقة ‌‏17، فيما أدرك بوعلام خوخي التعادل لقطر في الوقت بدل الضائع من ‏المباراة، مانحاً منتخبه نقطة غالية أمام أحد المرشحين للتأهل عن هذه ‏المجموعة.‏

بهذه النتيجة تساوت منتخبات المجموعة الثانية في عدد النقاط والأهداف، بعد ‏تعادل كندا مع البوسنة والهرسك بهدف لمثله.‏

وسيلاقي المنتخب القطري في مباراته الثانية نظيره الكندي المضيف، فيما ‏سيلتقي المنتخب السويسري مع منتخب البوسنة والهرسك.‏

يذكر أن المنتخب القطري يشارك للمرة الثانية في نهائيات كأس العالم، بعد ‏مشاركته الأولى في 2022 التي أقيمت على الملاعب القطرية، وهي النقطة ‏الأولى التي يحققها في تاريخه.‏