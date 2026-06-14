المنتخب القطري ينتزع تعادلاً ثميناً من نظيره السويسري في كأس العالم

واشنطن-سانا
انتزع المنتخب القطري تعادلاً ثميناً من نظيره السويسري بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت، في سانتا كلارا بخليج سان فرانسيسكو، ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم 2026.
سجل المنتخب السويسري أولاً عبر لاعبه إمبولو من ركلة جزاء في الدقيقة 17، فيما أدرك بوعلام خوخي التعادل لقطر في الوقت بدل الضائع من المباراة، مانحاً منتخبه نقطة غالية أمام أحد المرشحين للتأهل عن هذه المجموعة.
بهذه النتيجة تساوت منتخبات المجموعة الثانية في عدد النقاط والأهداف، بعد تعادل كندا مع البوسنة والهرسك بهدف لمثله.
وسيلاقي المنتخب القطري في مباراته الثانية نظيره الكندي المضيف، فيما سيلتقي المنتخب السويسري مع منتخب البوسنة والهرسك.
يذكر أن المنتخب القطري يشارك للمرة الثانية في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركته الأولى في 2022 التي أقيمت على الملاعب القطرية، وهي النقطة الأولى التي يحققها في تاريخه.