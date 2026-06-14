حمص الفداء يخطف فوزاً مثيراً من الوحدة 92-91 في فاينال6 كرة السلة

حمص-سانا
حقق فريق حمص الفداء فوزاً مثيراً على ضيفه الوحدة بنتيجة 92-91 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في صالة غزوان أبو زيد في حمص، ضمن منافسات الفاينال 6 لدوري الرجال بكرة السلة.
وشهدت المباراة إثارة وندية كبيرة حتى الثانية الأخيرة التي تمكن فيها الفريق المضيف من تسجيل نقطتين ليخطف الفوز من الوحدة.
بهذه النتيجة رفع حمص الفداء رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، فيما لم تؤثر النتيجة على صدارة الوحدة للترتيب برصيد 46 نقطة رغم تلقيه تلقى خسارته الأولى في منافسات الفاينال 6.
وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها فاز النواعير على ضيفه الشبيبة بنتيجة 89-79 نقطة في المباراة التي أقيمت بينهما في حماة.
بهذا الفوز رفع النواعير رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الشبيبة في المركز السادس والأخير برصيد 34 نقطة.