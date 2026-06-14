حمص الفداء يخطف فوزاً مثيراً من الوحدة 92-91 في فاينال6 كرة السلة

حمص-سانا

حقق فريق حمص الفداء فوزاً مثيراً على ضيفه الوحدة بنتيجة 92-91 نقطة، ‏في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في صالة غزوان أبو زيد في حمص، ‏ضمن منافسات الفاينال 6 لدوري الرجال بكرة السلة.‏

وشهدت المباراة إثارة وندية كبيرة حتى الثانية الأخيرة التي تمكن فيها ‏الفريق المضيف من تسجيل نقطتين ليخطف الفوز من الوحدة.‏

بهذه النتيجة رفع حمص الفداء رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، فيما ‏لم تؤثر النتيجة على صدارة الوحدة للترتيب برصيد 46 نقطة رغم تلقيه ‏تلقى خسارته الأولى في منافسات الفاينال 6.‏

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها فاز النواعير على ضيفه الشبيبة بنتيجة ‌‏89-79 نقطة في المباراة التي أقيمت بينهما في حماة.‏

بهذا الفوز رفع النواعير رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي ‏الشبيبة في المركز السادس والأخير برصيد 34 نقطة.‏