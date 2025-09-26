ارتقاء 48 فلسطينياً في غزة جراء قصف إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة

lWW7P ارتقاء 48 فلسطينياً في غزة جراء قصف إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة

القدس المحتلة- سانا

ارتقى 48 فلسطينياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ ساعات الفجر الأولى اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضحت الوكالة أن مستشفيات القطاع استقبلت الضحايا الذين سقطوا نتيجة غارات جوية وقصف مدفعي طال أحياء سكنية، في وقت لا تزال فيه عشرات العائلات تحت الأنقاض، وسط عجز فرق الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب كثافة القصف واستهداف الطرق والمرافق الحيوية.

ويأتي هذا التصعيد في إطار العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، والذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء أكثر من 65 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 167 ألفاً، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

شهيد جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على جديدة مرجعيون جنوب لبنان
حرائق واسعة تجتاح جنوب أوروبا وتؤدي إلى نزوح الآلاف
إصابة 27 شخصاً جراء زلزال ضرب جنوب تايوان
إيطاليا… عطل فني يتسبب بتعليق أكثر من 300 رحلة جوية
نتنياهو يتجنب الأجواء الأوروبية في طريقه إلى نيويورك خشية اعتقاله
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك