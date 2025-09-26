ارتقاء 48 فلسطينياً في غزة جراء قصف إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة

القدس المحتلة- سانا

ارتقى 48 فلسطينياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ ساعات الفجر الأولى اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضحت الوكالة أن مستشفيات القطاع استقبلت الضحايا الذين سقطوا نتيجة غارات جوية وقصف مدفعي طال أحياء سكنية، في وقت لا تزال فيه عشرات العائلات تحت الأنقاض، وسط عجز فرق الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب كثافة القصف واستهداف الطرق والمرافق الحيوية.

ويأتي هذا التصعيد في إطار العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، والذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء أكثر من 65 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 167 ألفاً، في حصيلة مرشحة للارتفاع.