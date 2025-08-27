احتجاج داخل مقر مايكروسوفت ضد تعاونها مع إسرائيل في عدوانها على غزة

واشنطن-سانا

اقتحم عدد من الموظفين الحاليين والسابقين في شركة البرمجيات الأمريكية “مايكروسوفت” مقر الشركة في مدينة ريدموند بولاية واشنطن، تنديداً بتعاون الشركة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الاحتجاج، شعارات تطالب بإنهاء التعاون مع كيان الاحتلال، في ظل استخدام خدمات الحوسبة السحابية التابعة للشركة في دعم جرائم الحرب التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتعرض فيه عدة شركات تكنولوجية أمريكية، من بينها “غوغل” و”أمازون”، لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وعاملين فيها، تطالب بوقف الدعم المباشر وغير المباشر لكيان الاحتلال الذي يواصل عدوانه على الأراضي الفلسطينية منذ نحو عامين.