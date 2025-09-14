كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام

سيئول-سانا

أعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية، عن تأكيد أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى خلال هذا العام، وذلك في مزرعة دواجن تقع في مدينة باجو، شمال العاصمة سيئول.

وأوضحت الوزارة اليوم حسب ما نقلته وكالة “يونهاب”، أن السلطات المختصة نفّذت على الفور إجراءات الحجر الصحي، بما في ذلك تقييد الوصول إلى المزرعة، وإعدام الطيور المصابة، وفتح تحقيقات وبائية شاملة، كما رفعت الحكومة مستوى التأهب من “الانتباه” إلى “الحذر”.

وتعد هذه الحالة الأولى خلال الموسم الحالي، وتأتي في توقيت مبكر مقارنة بالسنوات الأخيرة، ما يثير مخاوف من احتمال تفشٍّ أوسع للمرض خلال الأشهر المقبلة.