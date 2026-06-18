محافظ الرقة يتفقد مراكز امتحانية ويؤكد أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلبة

الرقة-سانا
تفقد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة اليوم الخميس سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة في عدد من المراكز الامتحانية في مدينة الرقة، مؤكداً أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلبة.
واستمع المحافظ خلال جولة شملت مركزي عائشة أم المؤمنين والحسن بن الهيثم، إلى آراء الطلبة حول مستوى الأسئلة والصعوبات التي قد تواجههم، كما اطلع على الإجراءات التنظيمية المتخذة لضمان توفير أجواء مناسبة وآمنة تساعد الطلبة على أداء امتحاناتهم بكل يسر.
وأشار المحافظ، إلى أهمية الدور الذي يضطلع به المراقبون في إنجاح العملية الامتحانية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية، ومعالجة أي مشكلات أو صعوبات تطرأ وفق الأصول التربوية والإدارية المعتمدة.
ورافق المحافظ خلال الجولة، مدير التربية والتعليم في الرقة خليل الإبراهيم، والمشرف الوزاري أسامة حاج ياسين، ومعاونو مدير التربية والتعليم.
ويبلغ عدد المراكز الامتحانية في محافظة الرقة 68 مركزاً، موزعة على مدن الرقة والطبقة والمنصورة ومعدان والسبخة والكرامة وتل أبيض وسلوك.