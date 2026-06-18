محافظ الرقة يتفقد مراكز امتحانية ويؤكد أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلبة

الرقة-سانا‏

تفقد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة اليوم الخميس سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة في عدد من المراكز الامتحانية في ‏مدينة ‏الرقة، مؤكداً أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلبة. ‏

واستمع المحافظ خلال جولة شملت مركزي عائشة أم المؤمنين والحسن بن الهيثم، إلى آراء الطلبة حول مستوى الأسئلة والصعوبات ‌‏التي قد تواجههم، كما اطلع على الإجراءات التنظيمية المتخذة لضمان توفير أجواء مناسبة وآمنة تساعد الطلبة على أداء امتحاناتهم ‏بكل يسر.‏

وأشار المحافظ، إلى أهمية الدور الذي يضطلع به المراقبون في إنجاح العملية الامتحانية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات ‌‏الامتحانية، ومعالجة أي مشكلات أو صعوبات تطرأ وفق الأصول التربوية والإدارية المعتمدة.‏

ورافق المحافظ خلال الجولة، مدير التربية والتعليم في الرقة خليل الإبراهيم، والمشرف الوزاري أسامة حاج ياسين، ومعاونو مدير ‌‏التربية والتعليم.‏

ويبلغ عدد المراكز الامتحانية في محافظة الرقة 68 مركزاً، موزعة على مدن الرقة والطبقة والمنصورة ومعدان والسبخة والكرامة ‌‏وتل أبيض وسلوك.‏