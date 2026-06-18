جامعة حمص توقع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني مع نقابة المهندسين وجامعة المعالي

حمص-سانا

وقّعت جامعة حمص اليوم الخميس، مذكرتي تفاهم مع فرع نقابة المهندسين السوريين في حمص، وجامعة المعالي الخاصة في ريف حلب، بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والمهني، وتوسيع مجالات الشراكة بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية وتأهيل الكوادر البشرية وفق متطلبات التنمية وسوق العمل.



وتهدف المذكرة الموقعة مع فرع نقابة المهندسين إلى توثيق التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات والاستشارات الهندسية، دعماً لجهود إعادة الإعمار وإعادة التأهيل، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية المتاحة لدى كليات الهندسة والنقابة في تدقيق ودراسة المشاريع الهندسية المهمة، إضافة إلى التعاون في إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية والندوات وورشات العمل والمؤتمرات العلمية، ولا سيما في مجالات توثيق وترميم المباني الأثرية والتطوير المعماري والعمراني.



أما مذكرة التفاهم مع جامعة المعالي الخاصة، فتركز على تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي من خلال تبادل المطبوعات والمواد العلمية والمعلومات البحثية، وتشجيع النشر العلمي المشترك، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية، وتبادل الزيارات الأكاديمية لأغراض التدريس والبحث العلمي وتطوير البرامج والمناهج التعليمية.



وأوضح رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين في تصريح لـ سانا، أن الاتفاقيتين تأتيان في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز انفتاحها على محيطها المهني والأكاديمي، مبيناً أن الشراكة مع نقابة المهندسين تسهم في ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتوفير فرص تدريب وتأهيل نوعية للطلاب، فيما تعزز الشراكة مع جامعة المعالي تبادل الخبرات والكفاءات الأكاديمية والبحثية بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.



بدوره أكد رئيس فرع نقابة المهندسين بحمص المهندس طارق الصوفي أن المذكرة تشكل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الجامعة ومؤسسات الدولة والمجتمع، وتطوير التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب وخدمة المجتمع، ودعم جهود توثيق وإحياء التراث المعماري والعمراني، وتأهيل الطلبة للاندماج في سوق العمل ورفع الكفاءة المهنية للمهندسين.



من جانبه بيّن رئيس جامعة المعالي الخاصة الدكتور محمود المصطفى أن التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة يمثل ضرورة لتبادل الخبرات والمعارف، وبناء شراكات أكاديمية فاعلة تسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي وتطوير القدرات العلمية والبحثية وتأهيل الكوادر بما يواكب احتياجات سوق العمل.



وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار توجه جامعة حمص نحو توسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية، انطلاقاً من أهمية التعاون بين الجامعات والجهات المهنية في تطوير البحث العلمي وتعزيز جودة التعليم وربط مخرجاته بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وسوق العمل.