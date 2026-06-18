ريال مدريد يعلن تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي كوناتي

مدريد-سانا



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم تعاقده رسمياً مع المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي، بموجب عقد يمتد لأربعة أعوام.



وذكر النادي الملكي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي، أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع مدافع نادي ليفربول الإنكليزي السابق، ليصبح بموجبه لاعباً في صفوف الفريق للمواسم الأربعة المقبلة، وحتى الثلاثين من حزيران لعام 2030.



ويشكل انضمام كوناتي إلى صفوف الميرينغي تعزيزاً قوياً للخطوط الدفاعية، نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب على الساحتين المحلية والأوروبية.