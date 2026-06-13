الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى العمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً ‏ومساواة‎ ‎

نيويورك-سانا‏

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش إلى الاحتفاء بصُنّاع السلام ‏واتخاذهم مصدر إلهام، بما يسهم في الوصول ‏إلى عالم أكثر عدلاً ومساواة‎.‎

وأوضح غوتيريش في رسالة بمناسبة بدء العدّ التنازلي لمئة يوم قبل اليوم ‏الدولي للسلام تلقت سانا نسخة منها اليوم السبت، ‏أن صُنّاع السلام موجودون ‏في كل مكان في الحياة اليومية، من متطوعين وناشطين وقادة مجتمع مدني، ‏ويضيئون درب ‏العمل من أجل إعادة تشكيل المجتمعات نحو الأفضل‎.‎

ورأى غوتيريش أنه يمكن بناء عالم أكثر عدلاً يسوده التعاطف ويقوم على ‏المساواة والكرامة للجميع، معتبراً أن السلام لا ‏يُصنع على موائد المؤتمرات ‏وحدها، بل يُصنع أيضاً في الفصول الدراسية والأحياء السكنية وفي كل مكان ‏يلتقي فيه الناس ‏بعقول وقلوب منفتحة‎.‎

‎ ‎

ويُحتفل باليوم الدولي للسلام في الحادي والعشرين من أيلول من كل عام، ‏وقد أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً مكرساً ‏لتعزيز مُثل السلام بين ‏الدول والشعوب، كما اعتمدت عام 2001 يوم الـ 21 من أيلول يوماً عالمياً لوقف ‏إطلاق النار ‏واللاعنف، ودعت جميع الدول والشعوب إلى إحياء هذه المناسبة ‏من خلال نشر الوعي والتثقيف بقضايا السلام‎.‎