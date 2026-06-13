الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى العمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً ‏ومساواة‎ ‎

نيويورك-سانا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش إلى الاحتفاء بصُنّاع السلام واتخاذهم مصدر إلهام، بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر عدلاً ومساواة.
وأوضح غوتيريش في رسالة بمناسبة بدء العدّ التنازلي لمئة يوم قبل اليوم الدولي للسلام تلقت سانا نسخة منها اليوم السبت، أن صُنّاع السلام موجودون في كل مكان في الحياة اليومية، من متطوعين وناشطين وقادة مجتمع مدني، ويضيئون درب العمل من أجل إعادة تشكيل المجتمعات نحو الأفضل.
ورأى غوتيريش أنه يمكن بناء عالم أكثر عدلاً يسوده التعاطف ويقوم على المساواة والكرامة للجميع، معتبراً أن السلام لا يُصنع على موائد المؤتمرات وحدها، بل يُصنع أيضاً في الفصول الدراسية والأحياء السكنية وفي كل مكان يلتقي فيه الناس بعقول وقلوب منفتحة.
ويُحتفل باليوم الدولي للسلام في الحادي والعشرين من أيلول من كل عام، وقد أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً مكرساً لتعزيز مُثل السلام بين الدول والشعوب، كما اعتمدت عام 2001 يوم الـ 21 من أيلول يوماً عالمياً لوقف إطلاق النار واللاعنف، ودعت جميع الدول والشعوب إلى إحياء هذه المناسبة من خلال نشر الوعي والتثقيف بقضايا السلام.