مباحثات عمانية قطرية حول مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ‏ومستجدات جهود وقف التصعيد‎ ‎

مسقط-سانا‏

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق مع رئيس مجلس الوزراء وزير ‏الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في مسقط ‏اليوم الأربعاء، مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر ‏الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة ‏لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للتصعيد من كل ‏جوانبها.‏

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم أكد خلال اللقاء مع ‏الوزير القطري ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ‏المنطقة، وأهمية تكامل المساعي التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في ‏هذا الشأن‎.‎

بدوره، ثمّن الوزير القطري الدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة ‏عُمان، في دعم مسارات الحوار، وتهيئة قنوات التواصل، وتقريب ‏وجهات النظر بين مختلف الأطراف‎.‎

إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي مطلع أن محادثات ‏مسقط اليوم تهدف إلى إطلاق مفاوضات تشمل إيران والعراق ودول ‏الخليج العربي حول مضيق هرمز وتشغيله مستقبلاً‎.‎

وأوضح المصدر أن هذه المحادثات منفصلة عن المحادثات الأمريكية ‏الإيرانية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تضغط دول الخليج العربي ‏لإلغاء رسوم العبور بينما قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية ‏وأمنية‎.‎

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، بوقت سابق اليوم، استئناف ‏المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل، في إطار ‏الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التفاهمات الأخيرة بين الجانبين‎.‎

وكانت باكستان وقطر أكدتا في بيان مشترك أمس الأول، تحقيق نتائج ‌‏إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي في ختام أعمال الجولة ‏الأولى ‏من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي جرت في مدينة ‏لوسيرن في سويسرا. ‏