مباحثات عمانية قطرية حول مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ‏ومستجدات جهود وقف التصعيد‎ ‎

مسقط-سانا
بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في مسقط اليوم الأربعاء، مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للتصعيد من كل جوانبها.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم أكد خلال اللقاء مع الوزير القطري ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تكامل المساعي التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن.
بدوره، ثمّن الوزير القطري الدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عُمان، في دعم مسارات الحوار، وتهيئة قنوات التواصل، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.
إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي مطلع أن محادثات مسقط اليوم تهدف إلى إطلاق مفاوضات تشمل إيران والعراق ودول الخليج العربي حول مضيق هرمز وتشغيله مستقبلاً.
وأوضح المصدر أن هذه المحادثات منفصلة عن المحادثات الأمريكية الإيرانية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تضغط دول الخليج العربي لإلغاء رسوم العبور بينما قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، بوقت سابق اليوم، استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التفاهمات الأخيرة بين الجانبين.
وكانت باكستان وقطر أكدتا في بيان مشترك أمس الأول، تحقيق نتائج إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي في ختام أعمال الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي جرت في مدينة لوسيرن في سويسرا.