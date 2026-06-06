 مرشح اليسار في انتخابات البيرو الرئاسية يريد علاقات “قائمة على الاحترام” مع ترامب

ليما-سانا

أكد المرشح اليساري في الانتخابات الرئاسية في البيرو روبرتو سانشيز، أنه يرغب بإقامة علاقات “قائمة على الاحترام” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بادرة انفتاح على واشنطن قبل يومين من جولة ثانية من الانتخابات يُتوقع أن تكون محمومة.

واعتمد سانشيز المتقارب في استطلاعات الرأي مع منافسته المحافظة كيكو فوجيموري، نبرة معتدلة عند تحدثه عن ترامب، في محاولة لطمأنة الناخبين المترددين والأسواق، عقب سنوات من الاضطرابات السياسية.

وقال لوكالة فرانس برس أمس الجمعة: ‏”إن حسن الجوار، والعلاقات القائمة على الاحترام بين الدول، وتعزيز روابطنا السياسية والثقافية والتجارية، يجب أن تظل دائما أولوية”.

وأضاف: إن العلاقات بين البيرو والولايات المتحدة “لا يمكن أن تكون استثناءً”.

ودعا سانشيز مرات عدة خلال الأيام الأخيرة إلى التوافق والاستقرار، متحفظاً على خطط التغيير الجذري التي تُثير قلق جزء من الناخبين المحافظين.

وقال في أحد المؤتمرات الصحافية: “على كل من يرغب بالفوز وتحمّل هذه المسؤولية أن يبقى متواضعاً، وأن يتحلّى بالحكمة، وأن يدعو إلى توافق سياسي”.

وشدّد أيضاً على استمرارية السياسة الاقتصادية، مشيراً إلى احترام استقلالية البنك المركزي، والإبقاء على القواعد الاقتصادية الكلية المعمول بها منذ فترة طويلة.

وتُظهر استطلاعات الرأي تقارباً شديداً بين روبرتو سانشيز وكيكو فوجيموري، إذ لا يفصل بينهما سوى بضع نقاط، بينما تهيمن قضايا الجريمة وانعدام الأمن على اهتمامات الناخبين.