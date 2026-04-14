قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 25 فلسطينياً خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، ومدينة الخليل وبلدة إذنا ومخيم العروب، ومدينة طوباس وقرية تياسير شرقها، وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وقرية كفر مالك شرق رام الله، وبلدة بلعا شرق طولكرم، وداهمت منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم، قبل أن تعتقل 25 منهم.

إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية وصفت بالاستفزازية.

وكان أصيب فلسطينيان، واعتقل 26 آخرون أمس الإثنين، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مناطق متفرقة بالضفة الغربية.