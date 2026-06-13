الإمارات تنفي نقل أو تحويل أي أموال إلى إيران

أبو ظبي-سانا

نفت الإمارات اليوم السبت، بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من البلاد إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددةً على أنه لم يتم الإفراج أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات.



ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.



وتداولت وسائل إعلام دولية أمس الجمعة، تقارير تزعم بأن أبو ظبي نقلت أموالاً بقيمة 3 مليارات دولار إلى طهران من الأموال الإيرانية المجمدة.

