منظمة العمل الدولية: 138 مليون طفل حول العالم محرومون من حقوقهم

جنيف-سانا

أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، اليوم الثلاثاء أن نحو 138 مليون طفل حول العالم ما زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية في التعلم والنمو واللعب، مشيراً إلى أن ظاهرة عمل الأطفال ليست حتمية والتقدم المحرز عالمياً يثبت إمكانية القضاء عليها.



وكشف هونغبو، خلال افتتاح فعالية رفيعة المستوى بمقر المنظمة في جنيف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال بحسب موقع الأمم المتحدة، أن أحدث التقديرات الصادرة عن منظمتي العمل الدولية واليونيسف توضح أن من بين الأطفال العاملين نحو 54 مليون طفل يمارسون أعمالاً خطرة، مشيراً إلى أن أكثر من نصفهم ينتمون للفئة العمرية الصغيرة جداً ما بين 5 و11 عاماً.



وتحت شعار “بطاقة حمراء ضد عمل الأطفال”، ناقش المشاركون في الفعالية التي ضمت وزراء وممثلي حكومات وأصحاب عمل ومنظمات عمالية سبل تنفيذ الالتزامات الواردة في “إطار عمل مراكش” العالمي الذي اعتمد مؤخراً في المغرب كخارطة طريق لإنهاء هذه الظاهرة من خلال إجراءات عاجلة ومنسقة.



ودعا المشاركون إلى تعزيز القوانين وآليات تنفيذها، وتوسيع نطاق الحصول على التعليم المجاني عالي الجودة، وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة والعمل اللائق للبالغين، مع التركيز على معالجة عمل الأطفال في قطاع الزراعة وسلاسل التوريد العالمية وحماية الأطفال المتضررين من الأزمات والنزاعات.



يشار إلى أن منظمة العمل الدولية تأسست عام 1919 كأول وكالة متخصصة ضمن منظومة الأمم المتحدة، وتُعد المرجعية العالمية في قضايا العمل اللائق وحماية حقوق العمال وتضم المنظمة في عضويتها 187 دولة.