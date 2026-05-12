الرئيسان الإماراتي والأوكراني يبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية

أبوظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين استعرضا في اتصال هاتفي مساء أمس الإثنين، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.



وجدد الرئيس الأوكراني إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين، والمنشآت، والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاكٍ لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.



كما أعرب عن شكره وتقديره لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها الإمارات بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية بشأن عمليات تبادل الأسرى وما تسفر عنه من نجاحات، وأهمية هذه المساعي الإنسانية.