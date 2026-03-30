إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 14 آخرين في الضفة الغربية

أرشيفية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني اليوم الإثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما اعتقلت 14 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على فلسطيني أثناء مروره بالقرب من حاجز عناب العسكري شرق طولكرم ما أدى إلى إصابته بجروح فيما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية سيارات الإسعاف من الوصول إليه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدن القدس وطولكرم وقلقيلية ورام الله وأريحا والخليل وبيت لحم ونابلس في الضفة الغربية وقامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها واعتقلت 12 فلسطينياً.

من جهة أخرى قامت جرافات الاحتلال، بجرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، واقتلعت أشجار زيتون في بلدة دير استيا، شمال غرب سلفيت بالضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت قوات الاحتلال أمس الأحد، 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

